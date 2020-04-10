شكرا لقرائتكم خبر عن «المسحات».. تقنية لكشف إصابات «كورونا» التى لم تظهر عليها الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الاختبارات الحديثة، أو «المسحات»، هي تقنية حديثة تُستخدم في بعض الدول للكشف المبكر عن إصابات فيروس «كورونا»، حيث إن هناك العديد من الحالات التي تمت إصابتها بالفعل، وعلى الرغم من ذلك لم تظهر عليها أعراض الإصابة، مما يعرض حياة الآخرين للخطر، وبالتالى يمكن الاعتماد عليا لتقليل انتشار هذا الوباء العالمى.

وعن تلك التقنية يقول المهندس تامر وجيه، رئيس مجموعة برايم فارما، إنها تقنية غير مكلفة ويمكن لأصحاب الأعمال والشركات أن يباشروا تفعيلها على الموظفين بالتعاون المباشر مع وزارة الصحة، والحصول على التراخيص خاصة أن التكلفة تتراوح ما بين 250 إلى 300 جنيه للمسحة الواحدة، وهو أقل بكثير من تحليل PCR المستخدم للكشف عن فيروس كورونا، وذلك في ضوء فاعليتها الكبيرة في الكشف عن الفيروس حيث تتضح النتيجة من 2 إلى 5 دقائق.

و أكد وجيه أنه بالفعل تم استيراد تلك التقنية من خلال إحدى شركات مجموعة برايم، والتأكد من فاعليتها ودقتها حيث بلغت دقتها في الحالات السلبية أكثر من 90%، وفى الحالات الإيجابية أكثر من 80%. وتابع: «ثبوت فاعلية تلك التقنية في أكثر من 8 دول في العالم، منها ألمانيا التي تعتبر من أولى الدول التي استخدمتها، وأمريكا، واليابان، وكوريا، وأخيرا الإمارات، وأثبتت الإحصاءات أن تلك الدول التي تستخدم المسحات نسبة الوفيات فيها في انخفاض مستمر كالإمارات، حيث بلغت الوفيات 0.8% بالرغم من أن هناك أكثر من 1500 مصاب، حيث يمكن الوصول السريع للإصابات وبالتالى العلاج على النحو الأسرع، خاصة في الشركات والمصانع المعرضة لإصابات أعلى.