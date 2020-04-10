شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة و«القطاع الخاص».. خطوات «متكاملة» لمكافحة «كوفيد- 19» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يظل القطاع الخاص الضلع الثانى في أي دولة لدعم التنمية، وهو ما أثبته القطاع الطبى في الأزمة التي يعيشها العالم الآن، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وهو ما رصده «صحتك بالدنيا» حيث قام عدد من مؤسسات القطاع الخاص في مصر بدعم أجهزة الدولة المختلفة لمكافحة الوبا.

فقد تم تكوين تحالف مصرى عالمى لتصنيع أول جهاز تنفس صناعى مصرى، وتعاونت منظمة يونيسيف مع الشركة المصرية للمنظفات المنزلية المنتجة لـ«كلوركس»، للتبرع بـ6 آلاف لتر أسبوعيا، لتطهير مستشفيات الحميات والحجر الصحى، وقامت إحدى شركات مجموعة برايم فارما، باستيراد تقنية «المسحة» التي تعد تقنية غير مكلفة لأصحاب الأعمال والشركات، للكشف عن الإصابات المبكرة، خلال مدة لا تزيد عن 5 دقائق.