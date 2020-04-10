شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى البرلمان": مواقف الرئيس مع العمال تؤكد انحيازه الدائم للغلابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، وقيامه بتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية وإشرافه بنفسه على توفير الحماية والإجراءات الوقائية للعمال في هذه المشروعات، أمر يدعو للفخر أن يكون لدينا رئيس جمهورية يضع مصلحة شعبه فوق أي شيء، ويحرص على حماية العمال وتوفير مستلزمات الوقاية لهم، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وقال "المراغى"، لـ"الخليج 365"، إن انفعال الرئيس وغضبه عندما رأى بعض العاملين لا يرتدون الكمامة ومستلزمات الوقاية الأخرى خلال العمل، وتحذيره للقائمين على هذه المواقع من عدم تكرار هذه الواقعة، موقف يدل على شعور الرئيس بالمسئولية تجاه هؤلاء العمال وحرصه على مصلحتهم وصحتهم وحمايتهم قبل أي شيء.

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وتابع رئيس لجنة القوى القوى العاملة بالبرلمان: "الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ تولية الحكم ينحاز للعمال ويحرص على توفير كل وسائل الحماية لهم وتخفيف الأعباء عنهم، وظهر ذلك جليا أيضا منذ بداية أزمة فيروس كورونا، من توجيهات الرئيس الدائمة وتكليفه للحكومة بتوفير الحماية للعمال الغلابة والعمالة غير المنتظمة، وتوجيهه بصرف منحة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر لهذه العمالة".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك خلال تفقد الرئيس السيسي أمس، لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفى ضوء ما تلاحظ له من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

وخلال تفقد الرئيس لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، انفعل بشدة بسبب عدم ارتداء بعض العمال الكمامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحمايتهم، وقال الرئيس: "هو أنا بقول كلام مبيتنفذش؟.. هي الناس دي مش لابسة كمامات ليه؟..والناس دي يوميتها كام، علشان دي لو قعدت في البيت هتاكل منين؟"، متابعا: "أنا هعدي تاني ولو ملقيتش الإجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".