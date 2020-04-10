شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بالوزارة، اليوم الجمعة، تكثيف عملها لمتابعة غلق المساجد، وعدم فتحها بأى حال من الأحوال وتحت أى ظرف من الظروف وعدم صلاة الجماعة فى محيطها، تنفيذا لقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الخاص بغلق المساجد ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتتكون اللجنة من عضوية كل من:"الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات، والمهندس إبراهيم القصاص وكيل الوزارة للشئون الفنية، الدكتور أحمد عبد الرؤوف وكيل الوزارة للرقابة والتقويم، الدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، الشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام بالوزارة ".

وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنها ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وذلك فى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف فى ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التى يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

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كما وجهت وزارة الأوقاف المختصين بالمتابعة بتحرير محضر رسمى لأى شخص يجمع الناس للجمعة أو أى صلاة في محيط أى مسجد فى أى وقت طوال فترة الغلق، مشددة على أن استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق، وإعلان الوزارة لذلك.

وأكدت الوزارة على إنهاء خدمة أى مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرًا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدى إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع، واتاحت للإبلاغ عن أى مخالفة فى ذلك الاتصال بالخط الساخن: 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمى.