شكرا لقرائتكم خبر عن 6 آلاف لتر «كلوركس» أسبوعيًا من «اليونيسيف» لـ«الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاونت منظمة يونيسيف مع الشركة المصرية للمنظفات المنزلية المنتجة لـ«كلوركس» من أجل دعم وزارة الصحة والسكان للحد من تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مصر، وذلك من خلال تبرع الشركة بـ٦ آلاف لتر أسبوعيا من منتج كلوركس وذلك من اجل تطهير الأماكن العامة، ومستشفيات الحميات والحجر الصحى.

وذلك بعد النصح باستخدام محلول يحتوى على الكلور كمطهر فعال للقضاء على فيروس كورونا على الأسطح الصلبة، باعتبارها أحد أهم عوامل انتشار العدوى بين الأفراد.

وتتعاون منظمة «اليونيسف» مع الشركة المنتجة، لدعم وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في احتياجات الحكومة المصرية من الكلور مع الالتزام بتدابير السلامة الصحية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بالكلور المطهر لمدة شهرين لتطهير بعض دور الرعاية.