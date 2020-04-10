شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: ممنوع الاختلاط والتجمعات لوقف تفشي الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها، إلى ضرورة منع الاختلاط والتجمعات في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب في بيان، الخميس، أن القليوبية سجلت الليلة ظهور 8 حالات إيجابية جديدة منهم طفلين ووفاة حالة بحجر صحي قها لموظف عمره 49 سنة مقيم في بهتيم، مشيرًا إلى أن الحالات الإيجابية للمرض هي حالة لممرض عمره 28 سنة من الشيخة سالمة شبين القناطر وحالتين من المنايل الخانكة عامل 29 سنة و48 سنة كانوا مخالطين، وحالة لموظف بشركة أدوية عمره 30 سنة مقيم أبوخضرة شبين القناطر، بالإضافة إلى حالتين كانوا مخالطين لأسرة بهتيم موظف عمره 45 سنة وابن عمه 52 سنة وحالة عامل عمره 56 سنة كان مخالط لأقاربه بميت نما والمحجوزين حاليا بحجر صحي قها، وإصابة 3 حالات لأب عمره 49 سنة وطفليه 8 سنوات و11 سنة ومقيمين بقسم تان شبرا الخيمة وتم نقلهم للحجر الصحي في العجوزة.

وطالب النائب بضرورة الابتعاد عن الشائعات التي يتم نشرها على السوشيال ميديا والاستناد إلى البيانات الرسمية.