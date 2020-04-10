شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: المواطن عليه دور فى تحمل المسئولية..ومن يتهاون بالقرارات يعاقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ان القرارات التى اتخذتها الحكومة تصب كلها فى مصلحة المواطن المصرى، وحمايته من فيروس كورونا، ولكن كل هذه الأمور تتطلب وعي كبير من المواطنين، خاصة أن الحكومة كانت صريحة بشكل كبير في كل قرار اتخذته وتعول على المواطن واهتمامه في هذه الفترة لتمر هذه الأزمة .

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح خاص، أن قرار تخفيض ساعات الحظر يأتى حرصا من الحكومة على عدم رؤية مشاهد التكدس التى كانت تظهر خلال الفترة الماضية، ولكن لابد من التعامل بشكل قوى مثلما أكدت الحكومة فى آى تهاون بمواعيد الحظر خلال هذه الفترة.

وتابع أن آى تهاون مع قرارات الحكومة يتم تطبيق القانون على من يفعل ذلك، لافتا أن الحكومة تبذل جهود كبيرة من أجل وحماية المواطنين وأصبح هناك دور على المواطن أن يتحمل المسئولية، مشيرا أن آى إخلال بالقرارات لابد من مضاعفة العقوبة عن ما يقوم بذلك.