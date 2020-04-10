شكرا لقرائتكم خبر عن زيادات جديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكة الحديد رفع قيمة الغرامات المفروضة على استقلال القطارات بدون تذكرة سواء القطارات المكيفة أو العادية، وتقدم ”الخليج 365” في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن الزيادات الجديدة على غرامات مخالفات استقلال القطارات بدون تذاكر.

1ـ الزيادات الجديدة على غرامات استقلال القطارات بدون تذاكر تتراوح بين 33 إلى 200%.

2ـ تطبيق الزيادات ابتداء من الثلاثاء الموافق 7 إبريل 2020.

3ـ زيادة قيمة غرامة القطارات الـ vip وقطارات النوم لتصبح 40 جنيها بدلا من 30 جنيها.

4ـ زيادة غرامة القطارات المكيفة الإسبانى والفرنساوى لتصبح 30 جنيه بدلا من 20 جنيها.

5ـ زيادة قيمة غرامة القطارات المميزة والطورة لتصبح 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

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6ـ زيادة قيمة غرامة قطارات الضواحى وخطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو لتصبح 15 جنيها بدلا من 5 جنيهات.

7ـ الكمسارية تحصل على 40% من قيمة هذه الغرامات فيما تحصل الهيئة على 60%.

8ـ حالة تواجد راكب بقطارات النوم والـ vip والمكيفة الاسبانى والفرنساوى والممزة والمطورة بكافة أنواعها يحمل تذكرة مخفضة ولم يكن معه ما يؤكد حقه في الحصول على التخفيض يتم تحصيل منه فرق الأجرة بالإضافة إلى قيمة الغرامة المقررة.

9ـ حالة رغبة راكب في تغيير درجة السفر إلى درجة أعلى بالقطار يتم تحصيل منه فرق الأجرة، بالإضافة إلى قيمة الغرامة المقررة.

10ـ غرامة المحارب القديم والمرفق له إن وجد 25% من قيمة الغرامة المقررة بالقطارات المكيفة والنوم والـ vip.

11ـ آخر زيادة طبقتها هيئة السكة الحديد على غرامات المخالفات كانت في إبريل 2019.

