شكرا لقرائتكم خبر عن 1783 حالة وفاة فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تسجيل 1783 حالة وفاة بسبب فيروس خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل.
وفى وقت سابق، قال الرئيس ترامب خلال مؤتمر كورونا اليومي، إنه تم اجراء أكثر من 2 مليون اختبار للمواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد علي مستوى الولايات.
وأضاف ان الولايات المتحدة بها أفضل منظومة اختبارات في العالم للكشف عن الفيروس، وقال إنه يتوقع أن تتوصل الأطراف إلى حل بشأن الخلافات المتعلقة بأسعار البترول.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الباحثين والخبراء في الولايات المتحدة أجروا اختبارات على 19 عقاراً للتغلب على وباء كورونا القاتل، مشيراً في مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات الوباء، إلى أن النتائج إيجابية.
وتخطت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة 16 ألفاً حالة، بينما سجلت اكثر من 450 الف حتلو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتماثل للشفاء من كورونا 21,711 حالة، وذلك وفق موقع worldometers.
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