شكرا لقرائتكم خبر عن شوارع خاوية.. منطقة كورنيش النيل خلال حظر التجوال ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” الأجواء بمنطقة كورنيش النيل، حيث شهدت حالة من الهدوء التام وعلى الطرق السريعة والفرعية، بعد بداية حظر التجوال فى الثامنة مساء.

والتزم المواطنين بتفيذ قرار الحظر والجلوس فى المنازل، فيما خلت المنطقة من السيارات والمارة وانتشرت الدوريات الأمنية والاكمنه فى الشوارع، لمتابعه تنفيذ الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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