بعد بيان النائب العام.. أمن الجيزة يطارد أب عذب طفلته حرقًا انتقامًا من طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في واقعة اتهام أب بالاعتداء على طفلته حرقًا بمادة كاوية، وضربًا بشفراتٍ حادة بمركز أبو النمرس.

التحريات الأولية لضباط إدارة لبحث الجنائي وفرقة الجنوب أشارت إلى أن الطفلة "أية" في العقد الثاني من العمر كانت تقيم رفقة والدها بعد انفصاله عن والدتها.

تبين أن الأب اعتدى على طفلته بتلك الطريقة انتقامًا من طليقته، وذلك منذ نحو أسبوعين، وتكثف المباحث جهودها لضبطه.

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إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضربًا بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه.

وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها، وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة. وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.

وتأتي الواقعة بعد أيام قليلة من اتهام ربة منزل بتعذيب لطفلتها "ساجدة" (6 أشهر)، وحرق جسدها وتشويه وجهها بمنطقة إمبابة.

وقررت النيابة، الاثنين الماضي، إيداع والدة الطفلة بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لمدة 30 يومَا، وتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأودعت النيابة الطفلة داخل إحدى دور رعايا الأطفال، بمنطقة إمبابة، لحين انتهاء التحقيق مع والدتها ووالدها.​