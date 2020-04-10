اليوم.. الشيخ محمود التهامي يحيي حفله الرابع أونلاين

محمد اسماعيل - القاهرة - يحيي الشيخ محمود التهامي، اليوم الجمعة في الثالثة عصرًا، حفلاً "أولان لاين" مع فرقة الحضرة، استمرارًا لمبادرته "خليك في البيت".

يعتبر هذا الحفل هو الرابع بعد المبادرة التي أطلقها محمود التهامي، تحت شعار "خليك في البيت"، في إطار الالتزام بقرار منع التجمعات التي أقرتها الدولة مؤخرًا، في ظل ما تواجهه مصر والعالم من مخاطر صحية، وحرصه على إحياء الاحتفالات بذكرى آل البيت والمناسبات الدينية كما اعتاد إحيائها منذ سنوات طويلة.

وكان الحفل الأول أونلاين للتهامي، إحياءً لمولد السيدة زينب من المنزل بشكل مختلف من خلال بث الحفلة أون لاين للجمهور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن بدأ الحفل بمداخلة مع الإعلامي رامي رضوان على قناة دي إم سي.

واستعانت بالتهامي وزارة الشباب والرياضة لإحياء حفلاتها منذ أيام، على مسرح الوزارة على الهواء مباشرةً، وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة.

وكان الحفل الثالث للتهامي بالأمس في الليلة الختامية لمولد عبدالرحيم القناوي، "أون لاين"، بالتزامن مع إحياء ليلة النصف من شعبان.