محمد اسماعيل - القاهرة - قال المهندس ورجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه لا يعترض على إجراءات حظر التجوال "منا محظور أهو وقاعد"، لكنه حذر من وضع قد يستمر أشهرًا بسبب فيروس كورونا.
وأضاف ساويرس، في لقاء عبر الإنترنت مع برنامج "مواجهة" بفضائية "سكاي نيوز عربية"، عن توقعاته حول متى يعود الناس إلى أعمالهم، قائلاً: "إن تخفيف الحظر وإعادة المواطنين إلى أعمالهم مرهون بانخفاض عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا".
وأشار ساويرس، في سياق تصريحاته، إلى الآثار النفسية لتطبيق الحظر، قائلاً: "احنا المتيسرين قاعدين في البيوت واللي عندهم حدائق لكن الإنسان اللي محبوس في متر ونص مع 5 من أفراد أسرته بعد شهر ونص ممكن تيجي له حالة نفسية.. إذا كان أنا قربت يجي لي حالة نفسية".
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس: لا أعترض على الإجراءات الحالية "منا محظور أهو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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