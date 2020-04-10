شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل: الأرقام الرسمية المعلنة حول فيروس كورونا صحيحة ومؤكدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن مجموعة الأزمة الوزارية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات فيروس كورونا، وتعمل وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف «هيكل»، الأربعاء، خلال لقاء تليفزيونى في برنامج «بتوقيت مصر»، على قناة «بي بي سي»، أن أعداد الإصابه بفيروس كورونا في مصر لا تزال آمنة قياسا بالمعدلات العالمية.

وأوضح أن الأرقام الرسمية المعلنة حول فيروس كورونا صحيحة ومؤكدة ولم تتمكن دولة في العالم من عمل مسح كامل حتى الآن.

وعن أحداث معهد الأورام، أوضح هيكل أن تدخل الرئيس السيسي بالتوجيه، يأتي في المشكلات المهمة التي تحتاج قطع الطريق على الشائعات والمشككين، كما حدث عند عوده العالقين المصريين من الخارج.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن دعم ومساعدة الدول الصديقه مثل الصين وإيطاليا رساله سياسيه وإنسانية، نافيا وجود تناقض في عوده العاملين بقطاع التشييد والمصانع نظرا للإجراءات المشددة، وعلى كل الجهات المعنية اتخاذ كافه التدابير اللازمة للسلامة والوقاية.

وأضاف: «عوده وزارة الدولة للإعلام جاءت لتحقيق سياسة إعلاميه واحدة الدولة المصرية، ووزير الإعلام منصب سياسي إعلامي يضع الأسس الخاصه بالتعامل الحكومي مع الإعلام».

ونفى وجود أي تعارض في الاختصاصات بين الكيانات الإعلامية مؤكدا أن التنسيق هو محور العمل، مشيدا بدور الإعلام المصري وتحمله المسؤولية خلال أزمة كورونا، وهو دور ملحوظ من الجمهور.

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وأشار إلى أنه يهتم شخصيا بتابعة السويشيال ميديا لما تمثله من لغه خطاب يتناولها 65٪من الشعب المصري مما كان له الأثر الإيجابي خلال أزمة السيول.