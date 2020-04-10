شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من رفع الحظر عن قريتين.. عزل «منشية نيازي» في المنيا إثر ظهور 5 حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت مديرية امن المنيا، اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتنفيذ قرار وزارة الصحة بعزل قرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا لمدة 14 يومًا، عقب ظهور 5 مصابين من أسرة واحدة، بينهم طفلة، بفيروس كورونا المستجد، ونقلهم لمستشفيات الحجر الصحي للعلاج.
وقال أحمد صالح، من أبناء القرية، إن القرية تضم 3 طرق كمداخل ومخارج للقرية منها المدخل الرئيسي والمدخل الشرقي والغربي، حيث تم الانتهاء من تجهيزات العزل صباح الجمعة.
وتقع قرية منشية نيازي بالظهير الصحراوي الغربي حيت تتبع الوحدة المحلية لقرية برطباط، التابعة لمركز مغاغة، ويبلغ عدد السكان بها 3 آلاف نسمة، يعمل معظمهم بالزراعة والتجارة.
يأتي القرار بعد ساعات من رفع الحظر عن قريتي أبوجرج والقيس، بعد تماثل المصابين للشفاء وعودتهم للقريتين وعدم ظهور حالات جديدة.
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