شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب يفتح تحقيقا في واقعة عدم ارتداء العمال لكمامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه تم إجراء تحقيق مع المخالفين في واقعة عدم ارتداء العمال الكمامات في موقع العمل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ذهب إلى مقر العمل الموجود في مشروع كوبري العروبة بعد زيارة الرئيس السيسي وتم اتخاذ إجراء بإبعاد المقصريين في الموقع حيث تمت محاسبة 17 مسؤول بالشركة في واقعة عدم ارتداء العمال كمامات في موقع العمل.

وأكد أن الشركة تحتاج إلى 30 ألف كمامة في اليوم لتوزيعها على العمال في مشاريع الشركة المنتشرة في مختلف المحافظات، موضحا أنها متوفرة.

وشدد محسن صلاح أنه يتم التعامل مع سلوكيات العمال بشكل مشدد خاصة وأن هناك عمال لا يرتدون الكمامات وتم التنبيه على ضرورة المراقبة من الجميع حتى يتم ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح الأمر الذي يحتاج إلى رقابة أشد والتي تمت بالفعل داخل جميع مشروعات الشركة على مستوى الجمهورية وتم التنبيه على الجميع بارتداء الكمامات.

وأكد، أن هناك وردية في المساء تعمل الآن في مشروع كوبري العروبة وتم تشديد على كافة إجراءات الأمن الصناعي أيضا.

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