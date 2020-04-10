شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة بنهاية يوم الخميس، حسبما أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق قال جاد رعد الباحث في الشؤون الأسيوية، إن التجربة الصينية في التعامل مع فيروس كورونا ومواجهته ناجحة بكل المقاييس، خاصة أنه إذا تم المقارنة بين أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين، إلى عدد سكان الدولة الصينية الأعلى في العالم سنجد أن عدد الإصابات قليلة بالمقارنة للتعداد السكانى.

وأضاف الباحث في الشؤون الأسيوية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه بمقارنة أعداد المصابين والوفيات في الصين عن الولايات المتحدة الأمريكية سنجد أن الصين انتصرت على أمريكا في طريقة مواجهة هذا الفيروس المستجد.

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وأوضح الباحث في الشؤون الأسيوية، أن هناك عدة عوامل ساهمت في نجاح الصين في مواجهة هذا الفيروس على رأسها انضباط الشعب الصينى، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس في مواجهة الفيروس، بالإضافة إلى أن صحة المواطنين في الصين هي مسؤولية الحكومة وليست تابعة لرأسمالية.

وفى وقت سابق كشف بحث جديد أشرف عليه علماء صينيون شمل على مجموعة من أربع حالات من الأطفال حديثي الولادة المصابين بعدوى COVID-19 في الصين أنهم عانوا من أعراض خفيفة فقط، ولا يحتاج أي منهم إلى رعاية مكثفة أو أجهزة تنفس صناعى ميكانيكية وفقًا لبحث نُشر في مجلة التنفس الأوروبية اليوم.