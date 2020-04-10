شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بوزارة الكهرباء: 20% نسبة الفقد فى الشبكة 14% منها بسبب سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء يبلغ شهريا 20% من إجمالى الطاقة المباعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات توزيع الكهرباء، كاشفا أن الفقد هو عبارة عن 6% فقد فنى و 14% فقد نتيجة سرقات التيار الكهربائى بكل أشكالها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نسبة الفقد بالشبكات تختلف من شركة توزيع لأخرى، موضحا أن انخفاض نسبة الفقد يعتمد على تكثيف حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائي بالتنسيق مع شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وفرض حظر التجوال وغلق المطاعم والمقاهي كان له إثر ملحوظ على انخفاض نسبة الفقد بمعظمم شركات توزيع الكهرباء لعدم انتشار الباعة الجائلين وغيرها ممن يعتمدوا على سرقات التيار الكهربائي.

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وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك عدة أسباب وراء ارتفاع الاحتياطى اليومى بالشبكة أهمها قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال من الساعة 7 مساءً و حتى 6 صباحاً والذى يؤدى إلى غلق المطاعم والمحلات والمولات التجارية وغيرها من المنشآت والتى يصاحبها انخفاض فى معدلات الاستهلاك علاوة على تقليل عدد ساعات العمل بالقطاعين الحكومى والخاص.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، معدل الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء قبل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا كان يتراوح ما بين 14 إلى 16 ألف ميجا وات يومياً، و كان يبلغ الحمل الأقصى للشبكة حوالى 25 ألف ميجا وات.