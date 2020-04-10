شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: شركة فايزر للأدوية وجدت علاجا جديدا قد يمنع فيروس كورونا من الانتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن شركة Pfizer وجدت "علاجًا جديدًا وواعدًا قد يمنع الفيروس من الانتشار"، وأنه يأمل في بدء الاختبار في التجارب السريرية "قريبًا جدًا".

وأضاف ترامب خلال مؤتمره الصحفى، أنه من خلال برنامج تابع لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، يتم اختبار 19 علاجًا ولقاحا، وهناك 26 آخر "قيد التخطيط النشط للتجارب السريرية".

وفي نفس السياق، قال رئيس شركة فايزر للأدوية إن العلاج المحتمل حتى الآن أظهر علامات إيجابية فى العمل قبل السريرى، وقال دولستن فى "غداء الطاقة" إن العقار يسعى إلى "مواجهة توسع الفيروس".

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ووفقا للتقرير خططت شركة Pfizer في البداية للدخول في تجارب سريرية لعقار COVID-19 بحلول نهاية العام، وفقًا لتصريحات دولستين قال إنه يأمل الآن أن تبدأ تلك التجارب في الربع الثالث، وهذا يعني "بعد بضعة أشهر فقط من اليوم، هذا أسرع بكثير من التنبؤ الأصلي بـ 18 شهرً إنها تقريبا نصف الوقت."

وقال الرئيس ترامب خلال مؤتمر كورونا اليومي، أنه تم إجراء أكثر من 2 مليون اختبار للمواطنين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد علي مستوى الولايات.

وأضاف ان الولايات المتحدة بها أفضل منظومة اختبارات في العالم للكشف عن الفيروس.