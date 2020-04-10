شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتعهد بتوفير فائض بأجهزة التنفس الصناعى..ويؤكد: قادرون على مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمكنت من الحصول على عقد اتفاقات لشراء وتصنيع أعداد كبيرة من أجهزة التنفس الصناعى، حيث ستصدر إلى الدول الأخرى التي تحتاج إليها.
وردا على سؤاله عن موعد عودة الشركات الأمريكية للعمل، قال ترامب خلال مؤتمره الصحفى، إن الآمر قريب جدا ويثق فى عودة الاقتصاد الأمريكي قويا كما كان.
وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى: يتم توفير احتياجات جميع الولايات تبعا لتوجيهات ترامب وعبر عن شكره للحرس الوطني وللعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية كما حث المواطنين على الالتزام بالتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وتخطت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة 16 ألفاً حالة، بينم سجلت اكثر من 450 الف حتلو إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتماثل للشفاء من كورونا 21,711 حالة، وذلك وفق موقع worldometers.
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