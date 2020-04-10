شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الباز يترك برنامج 90 دقيقة على قناة المحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى محمد الباز، توقف برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور القضائية، قائلاً: "قطار 90 دقيقة وصل إلى محطته الأخيرة.. تنتهى تجربة لتبدأ تجربة آخرى". Advertisements

محمد الباز يذكر أن الإعلامي محمد الباز يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والتحرير بجريدة الدستور، وعمل رئيس تحرير تنفيذي بجريدة البوابة، وعمل أيضا مقدم لبرنامج 90 دقيقة على قناة المحور الفضائية، كما يعمل كأستاذ للصحافة والإعلام وله العديد من المؤلفات مثل العقرب السام وملوك وصعاليك والتركة الملعونة.

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