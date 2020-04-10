شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تلغى احتفال رؤية هلال شهر رمضان بسبب كورونا وتكتفى ببيان المفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت دار الإفتاء المصرية إلغاء احتفال رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجرياً، والذى مقرر له يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر شعبان 22 أبريل لعام 2020 ميلادياً، وذلك ضمن إجراءات الوقاية للدولة فى ظل سعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات والمؤتمرات، حيث سيتم الاكتفاء ببيان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، من مكتبه فى دار الإفتاء المصرية.

حوالى 14 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، فيتبقى حوالى 14 يوما على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

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