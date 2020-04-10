شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أجرينا اختبارات على 19 عقاراً للتغلب على كورونا وهناك نتائج إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الباحثين والخبراء في الولايات المتحدة أجروا اختبارات على19 عقاراً للتغلب على وباء كورونا القاتل، مشيراً في مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات الوباء، إلى أن النتائج إيجابية.

وتوجه ترامب خلال المؤتمر بالشكر إلى الأطباء، وكل من يواجهون وباء كورونا في الصفوف الأمامية، مشيراً إلى أن المزيد من الجهد سيؤدى إلى اجتياز تلك الأزمة.

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وفى وقت لاحق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى وأمر بتقديم مساعدات للولاية فى المناطق المتضررة من تفشى فيروس كورونا " كوفيد ـ 19" والذى بدأ فى 20 يناير الماضى بالولايات المتحدة وما زال مستمرا.

وذكر بيان للبيت الأبيض، أنه سيكون التمويل الفيدرالى متاحا على مختلف المستويات المحلية للولاية وللمنظمات الخاصة غير الهادفة للربح بها وذلك فى إطار التدابير الحمائية الطارئة بما فى ذلك المعونات المباشرة الفيدرالية لجميع مناطق الولاية المتضررة من تفشى الفيروس.