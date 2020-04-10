شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم العالى: حصلنا على عينات دواء يابانى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا
الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا
وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية لسنوات النقل.. اختيار مشروع واحد من 4.. وطريقتان لتسليم البحث إلكترونيا ووضعه على سى دى.. و5 أسابيع فترة تنفيذ الأبحاث.. وكتاب المدرسة والمكتبة الرقمية الأهم
تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب النقل والإعدادية.. السياحة والطاقة والماء والصحة للصفوف الابتدائية أبرز الموضوعات المطلوبة.. تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائى والبيئة للإعدادية
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