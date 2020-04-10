شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزير التعليم العالى: حصلنا على عينات دواء يابانى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أبرز العناوين: وزارة الصحة تطلق تطبيق ذكى عبر الهواتف للتوعية بفيروس كورونا ‎ الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و15 وفاة وتعافى 43 مصابًَا ‎ وزير التعليم يعلن موضوعات المشروعات البحثية لسنوات النقل.. اختيار مشروع واحد من 4.. وطريقتان لتسليم البحث إلكترونيا ووضعه على سى دى.. و5 أسابيع فترة تنفيذ الأبحاث.. وكتاب المدرسة والمكتبة الرقمية الأهم ‎ تفاصيل المشروعات البحثية لطلاب النقل والإعدادية.. السياحة والطاقة والماء والصحة للصفوف الابتدائية أبرز الموضوعات المطلوبة.. تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية والزيادة السكانية والأمن الغذائى والبيئة للإعدادية وزير التعليم العالى: عينات دواء أفيجان وصلت مصر والرئيس وجه بتصنيعه لمواجهة كورونا ‎ وزير التعليم العالى: حصلنا على عينات دواء يابانى يحول حالات كورونا إلى سلبية بنسبة 91% ‎ Advertisements السيسى ينحاز للغلابة.. إشراف الرئيس على تنفيذ التعليمات الوقائية بمواقع العمل يؤكد حرصه على صحة المواطنين.. خبراء وكتاب: عباراته لهجة مواطن حريص على أهله وتؤكد وضع الدولة مصلحة المواطن وصحته نصب عينيها.. فيديو التضامن تواصل اليوم صرف المعاشات لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه ‎ وزير التموين يعلن عن منافذ أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية.. تبدأ من الجمعة ١٠ أبريل حتى ١٠ مايو ٢٠٢٠.. ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة عن العام الماضي.. ويؤكد: الحد الأدنى لأى سلعة لا يقل عن ٣ أشهر وزير التموين: احتياطى القمح يكفى من 7 لـ 8 شهور والحصاد يوفر 3.6 مليون طن وزير النقل يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة طريق بنها - المنصورة بطول 73 كم ‎ الأوقاف تتبرع بألف قناع للوجه يحمى من كورونا لمستشفيات الصحة ‎ التنمية المحلية: إزالة 4 آلاف حالة تعد على أراضى الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس

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