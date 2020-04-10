شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: كورونا ينتشر سريعا بالشرق الأوسط وعدد الإصابات بمصر لاتزال قليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظرى المدير الأقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إن فيروس كورونا ينتشر سريعا فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تضع جميع السيناريوهات المحتملة من توابع فيروس كورونا، لافتا أن المنظمة تدعم العديد من دول الشرق الأوسط من خلال إرسال الأدوات الصحية والوقائية لتلك الدول، مؤكدا على أن هزيمة فيروس كورونا مازالت قائما ولكن لابد من تضاعف الجهود للقضاء علية ومنع انتشارة بشكل أكبر.

وتابع المنظرى خلال مداخلة هاتفية عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmc، الذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان: لاحظنا زيادة عدد الحالات فى مصر فى الأيام الأخيرة ولكن مازالت حالات الإصابة قليلة بالنسبة لعدد السكان فى مصر، مشيرا إلى أن النظام الصحى فى مصر راسخ وقام باتخاذ عدد من الإجراءات المبكرة فى مواجهة فيروس الكورونا.

وواصل المنظرى أن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية هى منع انتقال الإصابة الفردية إلى حالات جماعية بالإضافة إلى وجوب اتخاذ الحكومات الإجراءات اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وضرورة التوعية ونشر الدور المجتمعى وقصص النجاح بين الدول وبعضها.

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وأكمل أننا نقدر أهمية التباعد البدنى لمنع انتشار الفيروس وفى الوقت نفسة نرى أم هذا التباعد من الممكن أن يوثر سلبا على بعض الفئات الاقتصادية، ولابد من العمل على عدم تضرر هؤلاء الفئات اقتصاديا.

وأوضح المنظرى أن المشاركة الاجتماعية هى الحل فى الوقت الحالى من الحد فى انتشار الفيروس خاصة فى ظل عدم وجود آى دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا، مشيرا الى ان ماتردد مؤخرا عن إمكانية انتقال الفيروس عن طريق الهواء آمر خاطئ ولايعتمد على أى أساس علمى.