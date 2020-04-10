شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: عزل عزبة منشية نيازى بمغاغة بعد ظهور شخص قادم من تركيا مصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى، إن الأجهزة الطبية والتنفيذية بالمنيا قررت تطبيق العزل المنزلى علي أهالي عزبة منشية نيازي بمغاغة شمال المنيا بعد ظهور 3 حالات مصابة بفيروس كورونا لمدة 14 يوما حفاظا على سلامة المواطنين ولمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف محافظ المنيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن شخص قادم من تركيا مصاب، ونقل الإصابة بالفيروس إلى أسرته وقرر عزل القرية 14 يوما، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لتطبيق إجراءات الحجز المنزلي علي أهالي العزبة.

أعلن اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، رفع الحجر الصحى عن الأسر التى تم عزلها منزليا بقريتى القيس وأبوجرج التابعة لمركز بنى مزار، والذى بلغ عددها 12 أسرة منها 8 أسر بقرية القيس و4 أسر بقرية أبو جرج، والذى بدأ من 26 – 3 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أى حالات ايجابية داخل القريتين خلال فترة الحجر المنزلى للأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد.

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وأكد المحافظ، أن الحفاظ علي سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي من مواطني المحافظة بشكل عام، وقد تم وضع عدد من الاسر بالقريتين، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وذلك كإجراء وقائي واحترازى لمنع انتشار العدوي داخل المركز.

وأوضح المحافظ، أنه حين تم التأكد من ايجابية العينات لعدد من المواطنين داخل القريتين فقد تم اجراء عملية عزل للمخالطين لتلك الحالات من قبل وزارة الصحة وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئة أخرى من المواطنين، وتم وضع خطة محدده لتوفير جميع المساعدات والامكانيات واحتياجات هؤلاء المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية.