النائب العام يأمر بالتحقيق في اعتداء أب على طفلته حرقا وضربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الخميس، بالتحقيق في واقعة اعتداء والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة.

إدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها اليوم؛ لتعدي والد طفلة عليها حرقاً بمادة كاوية وضرباً بشفراتٍ حادة -نكايةً في والدتها التي طلقها- محدثاً بها إصاباتٍ متفرقة، وتعريض حياتها للخطر، وقد أمرت النيابة العامة بضبط الأب واستجوابه.

وسُلِّمَت الطفلة لوالدتها، وكلفت النيابة العامة خط نجدة الطفل التابع لمجلس الأمومة والطفولة بفحص حالتها الاجتماعية، وإيداع تقرير بها والتوصيات المناسبة. وجرى عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات وكيفية وتاريخ حدوثها.