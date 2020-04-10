"خارجية مستقبل وطن" تتلقى دعوة من الحزب الشيوعي الصيني لمكافحة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعربت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، برئاسة طارق الخولي، عن تقديرها لرسالة التضامن التي بعثت بها لجنة العلاقات الخارجية المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، بشأن تعزيز الوعى بالمسئولية الاجتماعية، والتعاون في عمل الوقاية من وباء فيروس كورونا.

وقالت أمانة العلاقات الخارجية بالحزب، في بيان لها اليوم الخميس، "نعبر عن أسمى التقدير للذين ينقذون الأرواح ويحمون صحة المواطنين وخاصة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وعن تعاطفهم وتضامنهم العميق للذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا، وتهديده للحياة ولأسر الضحايا، معربين عن تعازيهم العميقة لضحايا فيروس كورونا".

وأضافت، أمانة العلاقات الخارجية، في بيانها، "جاء ذلك من خلال دعوة لجنة العلاقات الخارجية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، لأمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، وعدد من الأحزاب الصديقة بدول العالم، لتعزيز الوعي بالمسئولية الاجتماعية، والتعاون في عمل الوقاية من الوباء، والسيطرة عليه بنشاط، ودعم كافة الدول على حسن تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، وحشد كافة قوى المجتمع، وإشراكها في مكافحة فيروس كورونا".

ودعى الحزب الشيوعي الصيني، إلى تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي على المستوى الدولي، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية العالمية، وسلاسل التصنيع والإمدادات، وتقديم إعفاء أو تخفيض للتعريفات الجمركية، وتسهيل حركة التجارة لمنع ركود الاقتصاد العالمي، مع الإبقاء على التبادل الخارجي المناسب، خاصة فيما يتعلق بتقديم التسهيلات للنقل العابر للحدود، مثل المعدات الطبية واللوازم الوقائية.

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ودعت أمانة العلاقات الخارجية، إلى تكاتف الجهود الدولية لتقديم الدعم التقني والمادي إلى الدول ذات أنظمة الصحة العامة الضعيفة والدول المحتاجة.

وأكدت، أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن الوباء يحتم على جميع الدول، ضرورة تكريس رؤية الحوكمة العالمية، المتمثلة في التشاور والتشارك والتقاسم، ودعم تفعيل الدور المحوري للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، في إدارة الصحة العامة العالمية.

فيما رحب محمد مخاليف مسئول الدائرة الآسيوية بأمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، بالبيان الختامي للقمة الافتراضية الاستثنائية، لقادة مجموعة العشرين بشأن فيروس كورونا، لدعم وتعزيز تبادل خبرات مكافحة الوباء والتعاون الطبي، بما فيها البحث المشترك لتطوير العقاقير واللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعت أسماء البطريق، مسؤول دائرة شرق آسيا بأمان العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، كافة الأطراف في إطار مجموعة العشرين وغيرها، إلى تعزيز التنسيق والتعاون، والقيام بالوقاية المشتركة، والسيطرة المشتركة على المستوى الدولي بكفاءة، سعيًا وراء بناء مجتمعا صحيًا، ومشتركًا للبشرية.