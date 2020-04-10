بيان عاجل بالبرلمان حول عدم الإعلان عن التسعير الجديد للبنزين والسولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم الإعلان عن التسعير الجديد للبنزين والسولار في ظل انخفاض الأسعار عالميًا.

وقال "الحريري"، في بيان اليوم الخميس، إنه بالرغم من مرور أكثر من 3 أشهر منذ آخر تسعير في يناير الماضي لم يتم الإعلان عن التسعير الجديد، وحيث أن أسعار البترول العالمية هوت بإجمالي نسبة هبوط تجاوزت 66% منذ يناير العام الجاري حتى نهاية مارس الماضي، مع تراجع الطلب على مستوى العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، فضلا عن التوترات الحالية بين روسيا والسعودية وتخليهم عن سياسة تحديد سقف إنتاج للدول المصدرة.

ولفت إلى أنه بعد أن كان سعر الخام العالمي، يدور حول متوسط 65 دولارًا للبرميل قبل أزمة كورونا، إلا أنه أخذ في الهبوط التدريجي بعدها وصولًا لمستويات 50 ثم 40 ثم 30 دولارًا خلال الربع الأول من2020، إلى هبط تحت 25 دولارًا في مارس الماضي.​