مصر: تضاعف وفيات كورونا اليومي ورقم قياسي للتعافي (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف جهاد وأحمد جمعة:

سجلت مصر اليوم، أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع خروج أكبر عدد من المتعافين من مستشفيات العزل. فيما واصل معدل الإصابات اليومي تذبذبه هبوطا وصعودا بمعدل طفيف في "منطقة الأمان" التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

وواصل معدل الوفيات صعوده لليوم الخامس على التوالي، مُسجلًا 15 حالة جديدة، ليرتفع عدد وفيات كورونا في 9 أيام فقط من شهر إبريل فقط لـ 72 حالة بنسبة 61.1% من إجمالي الوفيات البالغ 118 حالة. في حين سجلت 46 وفاة في الفترة بين 14 فبراير وحتى نهاية مارس (47 يومًا)، بنسبة 38.9%.

وارتفع معدل الوفيات الإجمالي إلى 6.9% مقارنة بعدد المصابين البالغ 1699 حالة حتى اليوم الخميس.

وفي بداية أبريل الجاري، قالت وزيرة الصحة هالة زايد إن 94% من المتوفين (حتى نهاية مارس) كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% منهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

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وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 139 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بزيادة 29 حالة عن أمس الأربعاء، لكنه لم يتجاوز يوم 6 أبريل الذي سجل رقمًا قياسياً بلغ 149 حالة.

وبالتزامن مع تسجيل أكبر حصيلة وفيات، سجلت مصر رقما قياسيا في التعافي اليومي، بخروج 43 من المصابين من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حالة حتى اليوم.

كما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، لا يزال هناك 1233 شخصا يتلقون العلاج في مستشفيات العزل، بينهم 120 شخصا تحولت عيناتهم لسلبية وسيغادرون المستشفى بعد انتهاء مدة الحجر والتأكد من شفائهم بشكل كامل.