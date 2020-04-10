الصحة تطلق تطبيق "صحة مصر" للتوعية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق تطبيق إليكتروني باسم "صحة مصر"، اليوم الخميس.

يتضمن التطبيق معلومات علمية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وبمجرد تحميل التطبيق على الهاتف المحمول، وعليه تم تحميل الكثير من المعلومات العلمية الموثقة بشأن الفيروس والوقاية منه.

وقال "صلاح" في تصريحات صحفية، إن التطبيق الإلكتروني يتيح التقصى وإبلاغ الحالات المصابة بفيروس كورونا دون الحاجة للاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، كما أنه يتيح للمواطنين الحصول على معلومات وقائية حول فيروس كورونا وطرق الوقاية والأعراض وتقييم حالة المصاب وتقدم بلاغ رسمي عند الحاجة.

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وأوضح أنه يتطلب التسجيل في التطبيق الإلكتروني رقم الهاتف والرقم القومي، للدخول إلى التطبيق الذي يضم مجموعة من الخيارات منها المقالات بشأن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ونافذة خاصة بالأسئلة الشائعة، وثالثة خاصة بالإبلاغ عن حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ورابعة للأرقام المهمة الخاصة بوزارة الصحة مثل الخط الساخن للاستفسار عن فيروس كورونا وحسابات وزارة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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