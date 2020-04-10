شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء من القيمة الإيجارية لشواطئ جنوب سيناء لمدة ٣ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، القرارا رقم 71 الخميس، بالإعفاء الكامل من سداد القيمة الإيجارية أو قيمة الاستغلال أو الانتفاع لكل من الشواطئ والتراخيص الإدارية والمشاتل والإشغالات التي تم التعاقد بشأنها من المحافظة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/ 4/ 2020 وتنتهي في 30/ 6/ 2020 ما عدا ما تم التعاقد عليه عن طريق المزايدة على أن يتم إعادة النظر في نهاية تلك المدة وفقا لتطورالأحداث.

يأتي القرار لتخفيف آثار وتداعيات فيروس كورونا وتوقف الحركة السياحية

كانت المحافظة أعلنت في بداية الأزمة عن تخفيض القيمة الإيجارية إلى ٢٥٪ للمحلات.