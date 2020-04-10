شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوقع عقدًا مع «الإنتاج الحربي» لتركيب ٨٥ بئرًا جوفية بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء الخميس، واللواء فوزي شهاب، ممثل وزارة الإنتاج الحربي لتوقيع عقد توريد وتركيب عدد ٨٥ بئرا جوفية إنتاجية بالطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية ١٧٥ مليون جنيه.

وقال المحافظ إن هذا التعاقد يأتي ضمن خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتحويل الآبار الحكومية التي تعمل بنظام الديزل للعمل بنظام الطاقة الشمسية، والبالغ عددها ٢٤٥ بئرا على مستوى المحافظة حيث تم الانتهاء من تحويل ٦٠ بئرا كمرحلة أولى، مشيرا إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من تحويل جميع الآبار خلال عامين، وذلك لترشيد الإنفاق وتجنبا للأعطال المتكررة واستغلال الموارد الطبيعية للمحافظة ومنها انها المحافظة الوحيدة التي تحظى بأكبر نسبة سطوع في أشعة الشمس على مدار العام، والتي تسهم بشكل كبير على تشجيع إقامة وانجاح المشروعات الإستثمارية المتنوعة.