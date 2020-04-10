شكرا لقرائتكم خبر عن نياحة النائب البطريركي للسريان الكاثوليك على مصر والسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي المطران مار إقليمس يوسف حنوش مطران أبروشية القاهرة والنائب البطريركي على مصر والسودان الذي رحل عن عالمنا مساء الخميس. ونعت بطريركية السريان الانطاكية الراحل وذكرت في بيان رسمي لها أنه سيتم الإعلان عن مراسم العزاء والدفن لاحقا. بدوره نعى كريم كمال رئيس الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن المتنيح مقدما العزاء إلى البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك وإلى مطارنه وأساقفه الكنيسة والآباء الكهنة والرهبان وكل شعب الكنيسة السريانية الكاثوليكية في مصر والسودان. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 1,699

تعافي 348

وفيات 118

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