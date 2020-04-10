شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفي فرض حجر صحي على قرية برك الخيام بكرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفي محافظة الجيزة الشائعات التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعى بفرض حجر صحى على قرية برك الخيام بمركز ومدينة كرداسة باعتبارها أحد القرى المجاورة لقرية المعتمدية والتي تم تنفيذ حجرا صحيا عليها.

وأكدت المحافظة أنه لم يحدث اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحى على القرية ونفت كل ما يشاع عن ذلك

وتؤكد المحافظة على اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التحركات السريعة لمديرية الصحة في التعامل مع أي حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد مطالبًا المواطنين بالمحافظة باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأى شائعات.

وأشار راشد إلى أن المحافظة لن تتردد في الإعلان على الفور وبالتنسيق مع وزارة الصحة عن تنفيذ حجر صحي على أي منطقة حال ثبوت الحاجة لذلك مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات.

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