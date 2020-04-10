شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يطالب مسؤولي المحليات بإزالة التعديات ومراقبة الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة مراقبة الأسعار والمحلات والأسواق ومحاربة الغلاء.

كما شدد فودة على ضرورة إزالة التعديات في كل المدن وألا يٌترك أحد مما يستغلون الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدوري الذي عقد بقاعة الديوان العام للمحافظة بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة وعدد من رؤساء المدن ومديري العموم

وأكد المحافظ ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء تنفيذ المشروعات ومتابعة ومراجعة المشروعات الجارية وموقف المشروعات المقامة على أرض المحافظة ومشروعات الخطة الاستثمارية 2019 – 2020، وشدد أيضًا على سرعة الانتهاء من المشروعات وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.

وتابع المحافظ الموجة الثانية من حملات الرش والتطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية والحيوية والمصالح الحكومية والشوارع بمدن وقرى ووديان وتجمعات المحافظة في إطار خطة الطوارئ التي أعدتها المحافظة للوقاية من فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19» ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة.

وأكد المحافظ على تعليمات وزارة التربية والتعليم بخصوص المشروع البحثي الذي يتقدم به الطالب بديلا عن أداء امتحان نهاية مرحلة التعليم الأساسي ووجه بالنشر عبر إذاعة جنوب سيناء ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالخطوات اللازمة لذلك حرصا على مصالح أبناء وأهالي المحافظة.

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كما اطمأن المحافظ على الأعمال الإنشائية الجارية بالمساجد الجديدة بمدينة طور سيناء، وهي مسجد الروضة بالطور الجديدة ومسجد خالد بن الوليد بمنطقه ابني بيتك.