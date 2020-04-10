شكرا لقرائتكم خبر عن فور استلام مصر عينات منه.. 10 معلومات عن عقار «أفيجان» الياباني لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعدما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، اليوم، عن حصول مصر على عينات من العقار اليابانى«أفيجان» لتجربته في علاج فيروس كورونا المستجد.

«المصري اليوم» يرصد أهم معلومات عن العقار اليابانى «أفيجان»..

1-الشركة المنتجة له هي FUJIFILM Corporation اليابانية.

2- تمت الموافقة على تصنيعه وبيعه في اليابان في عام 2014، كدواء مضاد للفيروسات ضد الانفلونزا.

3- يُستخدم الدواء في حالة تفشي عدوى فيروس الأنفلونزا أو فيروسات جديدة.

4- لم تقم الحكومة اليابانية بتوزيعه على المستشفيات اوالصيدليات أو تصديره للخارج، لذلك لديها مخزون كبير منه.

5- مكونات أفيجان تمنع انتشار الفيروسات.

6- في 28 مارس الماضي، وافقت الحكومة اليابانية على استخدامه كإجراء طارئ لعلاج كوفيد -19.

7- حقق نتائج جيدة في علاج مصابي الفيروس في ووهان.

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8-أكدت الحكومة اليابانية على إمكانية المشاركة البحثية في العقار للدول الراغبة في ذلك.

9- تستمر التجارب السريرية للدواء حتى يونيو المقبل.

10- سيتم تصديره إلى 20 دولة مجاناً.

ووصل عدد الاصابات بالفيروس في مصر إلى 1699 إصابة، و118 حالة وفاة حتى الآن.