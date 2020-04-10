شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن 10 عقاقير ولقاحين قيد الاختبار لعلاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن 10 عقاقير ولقاحين قيد الاختبار لعلاج فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التجارب السريرية قد تمتد لعامين قبل طرح الدواء فى الأسواق.

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