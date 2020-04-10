شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تتصدى بكل قوة لمخالفات البناء.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، رئيس الوزراء يشدد على عدم التهاون مع المخالفين.. الحكومة تتصدى بكل قوة لمخالفات البناء.. مدبولى يطالب المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بترسيخ هيبة الدولة.. وفرض سيادة القانون وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية.

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