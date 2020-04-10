شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. أوبك تعلن خفض إنتاج النفط بـ10 ملايين برميل يوميا بدءً من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة أوبك، اليوم الخميس، خفض 10 ملايين برميل يوميا من النفط، بدءً من 1 مايو 2020 لفترة مبدئية شهرين.

وأضافت أن تخفيضات النفط ستتقلص إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر 2020 ثم إلى 6 ملايين برميل من يناير 2021 إلى ابريل 2022، موضحة أن اجتماعها القادم سيعقد فى 10 يونيو 2020.

وكان مصدر قد ذكر، فى وقت سابق، لوكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن كل من السعودية وروسيا ستخفض 23% من مستوى أساس يبلغ 11 مليون ب/ي

فيما قال وزير النفط الإيراني، بدءا من يناير 2021، سينخفض الإنتاج 6 ملايين ب/ي؛ خفض 10 ملايين ب/ي هو لمايو ويونيو 2020 فحسب؛ ومن يوليو إلى نهاية 2020 خفض 8 ملايين ب/ي.

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وتابع، تخفيضات نفط أوبك+ البالغة 10-11 مليون ب/ي هي بخلاف التخفيضات المتوقعة من دول مثل البرازيل والنرويج والولايات المتحدة.

وأضاف وزير النفط الإيرانى، يوجد مقترحان لخفض إنتاج أوبك+ النفطي 10 ملايين و11 مليون ب/ي،:" استثناء إيران وفنزويلا وليبيا من تخفيضات الإنتاج".