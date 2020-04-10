شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة فى تاريخها.."كورونا" يجبر الأبك بلس على الاجتماع عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، اجتماعا لأوبك بلس، ولكنه للمرة الأولى فى تاريخ المنظمة النفطية أن تعقد اجتماعها افتراضيا، عن بعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، وهو الاجتماع الذى سبق ودعت إليه المملكة العربية السعودية لمناقشة أسعار النفط، وبحث خفض الإنتاج.

ووفق العربية، فإن مصدر روسى أكد أن منظمة أوبك+ ودول أخرى تبحث خفض الإنتاج من النفط بما يصل إلى 20 مليون برميل يوميا.

وفى وقت سابق، أكدت مصادر سعوية، وفق ما نقلت العربية، أن المملكة مستعدة لخفض إنتاج النفط بمقدار 4 ملايين برميل يوميا من إنتاج أبريل الذى يزيد على الـ12 برميل يوميا .

وأضاف المصدر بحسب "رويترز"، إن أوبك+ وآخرون سيبحثون تخفيضات لإنتاج النفط تصل إلى 20 مليون برميل، مشيرا إلى أن روسيا والسعودية أزالتا العقبات الرئيسية للاتفاق على تخفيضات جديدة لإنتاج النفط، أي ما يعادل 20 % تقريبا من الإمدادات العالمية، واصفا ذلك بقوله"ذاك اتفاق عالمى"، ولم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشارك - وهو ما تصر عليه روسيا ومنتجو أوبك.

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وقال وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت، إن دول أوبك+ تستطيع بسهولة خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل أو أكثر، مشيرا إلى أنه متفائل بأن السعوديين والروس سيتوصلون لاتفاق بشأن النفط لتحقيق الاستقرار فى الأسواق.



ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى



جانب من اجتماع أوبك الافتراضى



لأول مرة أوبك بلس تجتمع عن بعد