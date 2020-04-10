شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مصر لديها مخزون استراتيجى كبير من الأرز والسكر والمكرونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أن موسم السكر الجديد بدأ منذ شهر يناير الماضى، ولدينا احتياطى 5.7 طن، ونحن فى منتصف الموسم الذى يستمر إلى شهر يونيو، موضحا أن الاحتياطى من السكرلمدة 10 لـ 11 شهر على أرض مصر.

وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن الموجود على الأراضى المصرية من الأرز يغطى الاستهلاك حتى الموسم المقبل، مشددا على أن الدولة المصرية لديها تعاقدات كافية فى المكرونة والانتاج يكفى الاستهلاك.