شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: لم يكتشف حالات إصابة جديدة بالمعتمدية..والأهالى ملتزمون بالحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه لم يكتشف حالات إصابة جديدة فى قرية المعتمدية، ولكننا تلقينا قبل ثلاثة أيام توجيه من وزارة الصحة يقضى بعزل القرية وتم تكليف الجهات المعنية بالترتيب لذلك.

وتابع راشد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء dmc، والذى يقدمة الإعلامى رامى رضوان، أن جميع الحالات المخالطة للمصابين بالقرية يتم متابعتهم صحيا بصورة دورية ومكثفة .

وواصل راشد قائلا: هناك بعض الحالات الفردية التى حاولت الخروج من القرية الخاضعة للعزل ولكن تم التعامل الفورى معها وتوعيتهم بضرورة البقاء فى الحجر للحفاظ على حياتهم، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد من الأسواق الأسبوعية التى كانت موجودة بالقرية وتم الدفع بجميع المستلزمات الغذائية التى تحتاجها القرية خلال فترة الحجر الصحى .

من ناحية آخرى لم يكن قرار وضع قرية المعتمدية التابعة لمحافظه الجيزة، تحت الحجر الصحى بسبب إصابة 9 من مواطنيها بفيروس كورونا ووفاة شخصين، هو الأول من نوعه فقد سبق المعتمدية قرى أخرى حدث معها الأمر نفسه منعا لتفشى الفيروس.

فى محافظة دمياط ، تم عزل عقار كامل فى قرية الشعراء وعزل ثلاثة منازل آخرين فى قرية البستان، وفى فارسكور تم عزل عقارين فى شوارع المدينة مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية لهؤلاء المواطنين.

Advertisements

أما فى محافظة المنيا، فتم عزل قريتا القيس وأبو جرج ببنى مزار ووضعهم تحت الحجر الصحى ، بعد اكتشاف ثمانى حالات مصابين عائدين من أداء العمرة ، وتم العزل الكامل لجميع المواطنين والفريق الطبى داخل مستشفى بمركز سمالوط ، هذا بخلاف ما حدث فى قرية المنايف بالإسماعيلية حيث تم عزل 51 منزل داخل العزبة لمدة 14 يوما بعد إصابة شاب وزوجته بالفيروس مع توفير الغذاء للأسر داخل منازلهم .

وفى بورسعيد تم وضع 7 عمارات تحت الحجر المنزلى، بعدما ظهرت بها حالات ايجابية بعدما ظهرت بها حالات إيجابية، مع توفير أفراد متواجدين اسفل العمارات لتبية كافة احتياجات السكان اليومية .

فى هذا التقرير نستعرض هذه القرى وغيرها والتى تم وضعها تحت الحجر الصحى بعد ظهور حالات مصابة بالفيروس بين سكانها وذلك منعا لتفشي الفيروس .



