شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لمستحقى المنحة من العمالة غير المنتظمة: انتظر رسالة نصية على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة الآليات التنفيذية لمبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحضر الاجتماع وزراء القوى العاملة، والتموين، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات، والتضامن الاجتماعى، ورئيس المجلس القومى للمرأة، وممثلو الجهات المعنية.

وتم الاتفاق على أن تبدأ عملية الصرف خلال الفترة من الاثنين 13 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل، لكل من سجل بياناته حتى نهاية عمل الخميس 9 أبريل، وتم التأكد من استحقاقه، وذلك من خلال مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وسيتم تقسيم المستحقين على شرائح تصرف تباعاً وتوزيعهم على كل يوم من الأيام المخصصة للصرف.

وتمت الإشارة إلى أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي:

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مساندة العمالة غير المنتظمة

"تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأهاب مجلس الوزراء بالمستحقين عدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد ان تصلهم الرسائل سالفة الذكر، وسيتم تخصيص يوم عقب انتهاء المدة، من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف فى اليوم المخصص له.