البحرين تفرض غرامة فورية 5 دنانير لعدم ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت مملكة البحرين غرامة فورية تقدر بـ 5 دنانير لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، بحسب صحيفة اخبار الخليج البحرينية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة البحرينية الخميس، عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالى الحالات إلى أكثر من 850 حالة.

#عاجل| غرامة فورية 5 دنانير لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة#البحرين #أخبار_الخليج

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وأعلنت الوزارة بتعافى 18 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، وأن العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 495 حالة حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة أن الـ 32 حالة إصابة الجديدة منها 6 حالات قادمة من الخارج، و26 حالة مخالطة لحالات قائمة، وبينت أن 18 حالة تعود لعمال وافدين خالطوا حالة قائمة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازى.

كما أعلن مجلس النواب البحرينى عن عقد جلسته الأسبوع المقبل للمرة الأولى فى تاريخ المملكة عن بُعد بسبب فيروس كورونا.

ونشر مجلس النواب البحريني تغريدة على حسابه تويتر قائلا: "تماشيا مع توجهات مملكة البحرين في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية للتصدي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وحرصا على سلامة وصحة الجميع، يعقد مجلس النواب جلسته "عن بعد" يوم الثلاثاء القادم، والتي تعد الجلسة الأولى في تاريخ العمل البرلماني في مملكة البحرين، التي يتم عقدها "عن بعد".

من جانبها قالت صحيفة الأيام البحرينية، إن الجلسة الأسبوعين لمجلس الشورى أيضا ستعقد عن بعد، يوم الأحد القادم، بدون حضور الأعضاء لقاعة المجلس لأول مرة؛ حيث سيكون كل عضو في منزله؛ وسيتبعه مجلس النواب في جلسته الثلاثاء القادم.