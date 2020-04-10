شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أسئلة أولياء الأمور حول إعداد مشروع البحث.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365" فى التقرير التالى خطوات إعداد المشروع البحثى لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بعد إعلان وزارة التعليم قائمة المشروعات.

ـ الطالب يستطيع تقديم البحث بمفرده أو مع 4 من زملائه.

ـ البحث واحد فقط فى جميع المواد الدراسية.

ـ البحث فى المواد الأساسية" عربى + حساب + دراسات+ علوم".

ـ كيف يكتب الطالب بحثا؟

أولاـ كتابة عنوان جذاب للبحث ومقدمة.

ثانيا"عرض المشروع بطريقة منظمة.

ثالثا" عرض البحث من خلال نماذج معد مسبقًا.

رابعا" الإلتزام بجميع محاور المشروع البحثي.

خامسا" مراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم.

سادسا" مضمون البحث وخاتمة وكتابة المصادر.

ـ ما هى مصادر البحث؟

ـ استخدام مفاهيم من المواد الدراسية كتاب المدرسة.

يتم الاستعانة بالمكتبة الرقمية، على الرابط التالى" (https://study.ekb.eg)

ما هى المدة الزمنية للبحث؟

ينفذ الطالب المشروع البحثي خلال الفترة من 9 إبريل حتى 15 مايو 2020 ( مدة 5 أسابيع).

ـ ما هى عدد كلمات البحث؟

ـ الصفوف من 1 حتى 3 إعدادى

ـ ملخص البحث من 70 إلى 80 كلمة.

ـ الموضوع نفسه 700 حتى 800 كلمة.

ـ فقرة باللغة الإنجليزية 40 حتى 60 كلمة.

بالنسبة للمرحلة الابتدائية من 3 حتى 6 ابتدائى.

ـ ملخص البحث 20 حتى 25 كلمة.

ـ الموضوع 200 حتى 250 كلمة.

ـ يكتب من 8 حتى 10 كلمة باللغة الإنجليزية.

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متى يتم رفض مشروع البحث؟

- سيتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر أو إذا ثبت أن شخصًا آخر قام بكتابته وفي هذه الحالة سيضطر الطالب إلى دخول امتحان في بداية العام الدراسي المقبل بديلاً عن هذا المشروع.

ما هى موضوعات البحث فى المرحلة الابتدائية؟

الصف من 3 حتى 6 ابتدائى " السياحة والطاقة والصحة والماء" يختار موضوع 1 فقط.

ما هى الأسئلة التى يبنى عليها بحثه فى موضوع مثلا السياحة؟

ـ السياحة (تشتهر مصر بالعديد من الأماكن السياحية" في ضوء دراستك، قم بإعداد مشروع بحثي يتضمن ما يلي:

- أهم الأماكن السياحية وما تشتهر به وأهم منتجاتها مثل واحة سيوة – النوبة

ـ اختر أحد هذه الأماكن ونظم رحلة لها محددا: عدد الأفراد، ووسيلة النقل المناسبة لهذه الرحلةً.

ـ وزع عدد الأفراد على عدد الحافلات، موضحا عدد الأفراد في كل حافلة.

موضوعات البحث لطلاب الإعدادية.

ـ تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية.

ـ الزيادة السكانية والأمن الغذائى.

ـ البيئة، يختار الطالب موضوع واحد فقط.

ما هى لغة البحث التى يكتب بها؟

يتم كتابة البحث بلغة المدرسة أى العربية والإنجليزية.

كيف يتم تسليم مشروع البحث؟

- للمشروع البحثى طريقتان.

ـ الأولى يتم تسليم المشروع البحثي إلكترونيًا عبر منصة التواصل (https://edmodo.org).

ـ الثانية هي كتابة المشروع البحثي باليد وتحويلها إلى شكل إلكتروني "سكانر" وتحميلها على CD أو فلاشة وتسليمها للمدرسة.

ـ كيف يتم تصحيح البحث؟

البحث يتم تقييمه إلكترنيا بدون درجات من خلال المعلمين.

هل البحث يقسم إلى موضوعات حسب كل مادة؟

لا يقسم البحث فى كتابته إلى موضوعات حسب كل مادة ولكن يتم كتابته بشكل مجمع يتضمن مفاهيم ومحاور البحث المعلنه، بمعنى أدق لن يتم كتابة مثلا فقرات فى البحث تخص مثلا مادة الدراسات أو مادة اللغة الغربية منفصله فمثلا يتم تقييم الطالب فى اللغة العربية من خلال الإملاء وسرد البحث وترتيب الفقرات وهكذا.