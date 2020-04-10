شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: حصلنا على عينات دواء يابانى يحول حالات كورونا إلى سلبية بنسبة 91% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وير التعليم العالى، إن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل الاهتمام بالبحث العلمى، وأنه تم تشكيل لجان بحثية وإكلنيكية، من أجل إجراء تجارب سريرية على بعض الحالات، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لديه ثقة كبيرة فى الباحثين المصريين، ويتابع باستمرار نتائج التجارب التي تجرى من قبل الباحثين المصريين، وتطبيق البروتوكولات العلاجية ذات التأثير الكبير على مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وزير التعليم، خلال برنامج "مصر تستطيع"، للإعلامى أحمد فايق، أنه يتم التواصل مع الجانب اليابانى، وتم الحصول على عينات من الدواء الجديد لفيرس كورونا المستجد منذ حوالي شهر، مشيرا إلى أن هذا الدواء يتم استخدامه منذ عندة سنوات فى علاج الفيروسات، بخلاف العلاجات الأخرى التي تم تركيبها لتخفيف حدة أعراض فيروس كورونا، من أجل إجراء تجارب سريرية، مشيرا إلى أن الباحثين يعملون على مدار 24 ساعة من أجل الوصول لأفضل نتائج.

وأوضح الوزير، أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذى حقق نجاحا جيدا حتى الآن ويحول النتائج إلى سلبية بنسبة 91%، وفى حال نجاح التجارب السريرية التى تجرى على هذا الدواء، فستبدأ مصر على الفور فى إنتاجه مباشرة فى مصانع الدواء المصرية.

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وقال "عبد الغفار" إنه تم إطلاق مبادرة "خليك مستعد" لتجهيز طلاب الامتياز بكليات الطب وتأهيلهم للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك للاستعداد لأسوأ الظروف، مشيرا إلى أن الباحثين المصريين يبحثون الآن فى التكوين الجينى والبصمة الجينية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وزير التعليم العالى، أن بعش الجامعات تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد المطهرة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تبذل جهدها الكامل فى ظل هذه الأزمة، موضحا أن المستشفيات الجامعية استعدت بشكل كبير لمواجهة جائحة كورونا، كما أن القوات المسلحة تمكنت في وقت قياسي من تحويل عدد من المدن الجامعية إلى أماكن للحجر الصحى المجهز على أعلى مستوى.