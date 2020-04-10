شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عرب وصينيون يبحثون عبر الفيديو كونفرانس التعاون حول أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الخميس، اجتماعاً على مستوى الخبراء، بين ممثلي 15 دولة عربية مع خبراء الصحة من الجانب الصيني، جلسة حوارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة اخر مستجدات فيروس كوفيد19.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بأن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات الهامة في مقدمتها الإجراءات المبذولة عربياً لمكافحة انتشار فيروس كورونا خاصة وأن الجلسة تأتي في إطار متابعة تفعيل مبادرة بكين للتعاون العربي الصيني في المجال الصحي.

وأوضح الأمين العام المساعد أن الاجتماع شهد تبادلاً لوجهات النظر بين الخبراء من الجانبين حول تطورات الأزمة وما يتعلق بها من تفاصيل صحية شملت الاستفادة من الخبرات الصينية في مكافحة الوباء.

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وأضافت أن الجانب الصيني قدم في الاجتماع أيضاً عددا من العروض حول الفيروس وطرق علاجه والوقاية منه، ثم عرج الخبراء الصينيون على مسألة الشراكة العربية الصينية من خلال الجامعة العربية وأهميتها في دعم الدول العربية المتضررة في حربها ضد هذا الوباء .

وأشارت في هذا السياق الي ان الجانب الصيني أبدى كذلك استعداده التام لتقديم المشورة للخبراء العرب بشأن فيروس كورونا المستجد مشددا على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لوصول الجميع إلى بر الأمان ومحاولة تفادي تأثيراته الصحية والاقتصادية والاجتماعية على مختلف دول العالم .

واعربت السفيرة هيفاء ابوغزالة عن تطلعها لاستمرار التواصل بين الجانبين العربي والصيني في هذا الموضوع الحيوي للجميع خاصة وان مجريات الاحداث خلال الاشهر الماضية اثبتت ان الانسانية كلها قد تتاثر بوباء فيروسي من هذا النوع وهو ما يحتم التعاون بين الجميع لمواجهته وتحجيم مخاطره.