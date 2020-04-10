شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: افتتاح معارض أهلا رمضان 10 أبريل وحتى 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إنه تم العرض على رئيس الوزراء وتم الاتفاق على أن يبدأ معرض أهلا رمضان في 10 ابريل حتى 10 مايو، أي أنه سيستمر شهرا ولكن بطريقة أخرى.

وأوضح وزير التموين أن كل هدف المعرض أننا كمجموعات مشاركة في إنتاج السلع الغذائية سواء مصانع أو تجار أو تجار نصف جملة، وسواء سلاسل توزيع أو محلات، أن نتكاتف من أجل عرض سلع جيدة بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان.

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وتابع وزير التموين خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس: هذا هو كل الهدف، وكنا ننفذه كمعرض رئيسى في القاهرة ومعارض رئيسية في عواصم المحافظات وبمشاركة السلاسل، ولكن نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد فلا يمكن أن نفتح معارض ويكون هناك تجمعات. .