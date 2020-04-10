اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بارتداء كمامات وتجنب التجمعات خلال تفقده مشروعات إنشائية.

السيسى يوجه بارتداء كمامات وتجنب التجمعات خلال تفقده مشروعات إنشائية..فيديو

الصحة: 6.6 % نسبة الوفيات بكورونا و19.5% يتعافون من المرض

وزير التعليم: البحث يقدم بلغة المدرسة.. والاثنين إعلان مشروعات طلاب الدمج

مصر تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار فى اليمن Advertisements

الأوقاف: تحويل 50 مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا

غرفة عمليات التضامن: انتظام صرف معاشات إبريل لمن يتقاضون أكثر 2000 جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 717 جنيها للجرام

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة بمناطق متفرقة تمتد للقاهرة

الأهلي يشترط تخفيض مطالب هيدرسفيلد لـ4 ملايين إسترلينى لشراء رمضان صبحى

اتحاد الكرة يحذر الأندية من العودة للتدريبات قبل نهاية أبريل

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